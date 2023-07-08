Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” projesi çerçevesinde ailelere dağıtılan oğlak sayısının bin 300’e ulaştığını ifade etti.

2. Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali çerçevesinde keçi üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Oğlak Güzellik Yarışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” projemiz çerçevesinde dağıtılan bin 30 keçiden ilk yıl yüzde 20 geri oğlak alımı gerçekleştirilirken, toplanan 206 yeni oğlak 5 aileye dağıtıldı. Böylece dağıtılan hayvan sayımız bin 300’lere ulaştı” dedi.

Başkan Doğan,” Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde 9,5 milyon TL’ye kurulacak ve 8 kişinin istihdam edileceği mandıra için yüzde 50 hibe sağladık. Mandıranın kısa sürede kurulması için resmi işlemler ve yer temin çalışmaları devam ediyor. Belediyece dağıtılan bin 30 keçi projesinin hayata geçmesinde maliyet bedelinin tamamının yüzde 77.78’i Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştı. İlk dağıtım geri dönüşler tamamlanırken, SOGEP çerçevesinde günlük 5 bin litre sütün işlenebileceği mandıra kurularak proje büyütülecek. Böylece keçi peynirimizi markalaştırma çalışmalarımız hızla ilerleyecek “dedi.