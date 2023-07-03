Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye bünyesinde kurulan seralarda, ata tohumlarını kullanarak hem şehir estetiğini güzelleştirdiklerini, hem de doğal ve sürdürülebilir tarımın devamlılığını sağladıklarını belirtti.

Başkan Doğan, Emet Belediyesi Park ve Bahçeler Amirliğinin, belediye bünyesinde 565 metrekare arazide kurulan sera içerisinde çeşitli bitkilerin yetişmesini sağladığını söyledi.

“Ata tohumlarının öneminin farkındayız”

Ata tohumlarının öneminin farkında olduklarını ifade eden Doğan, “ Serada yetiştirilen, lavanta, biberiye, sarmaşık gibi çiçeklerin yanı sıra çam ve sedir fidanları ilçe genelinde peyzaj çalışmalarında ve reflüj düzenlemesinde kullanılmaktadır. Belediyemiz seralarında sadece süs bitkileri ve fidanlar yetişmiyor. Ata tohumlarının öneminin farkındayız. Bu yüzden serada domates ve biber gibi yenilebilir bitkiler de ata tohumları kullanılarak toprakla buluşturuluyor. Ata tohumları, genetik çeşitliliği koruyarak doğal ve sürdürülebilir tarımı destekleyen, modern tarımda giderek daha fazla önem kazanan bir unsur. Doğal ve sürdürülebilir tarımın bir simgesi olan ata tohumuna sahip çıkıyor ve sürekliliğini sağlayabilmek umuduyla onları toprakla buluşturuyoruz. Geçmişten aldığımız ve günümüzde çok önemli bir hal alan bu miras, gelecekte çok daha önemli bir değere sahip olacak. Gelecek neslimizi bundan mahrum bırakmamak, ata tohumuna sahip çıkmak ve yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Ata tohumlarının değeri ve önemi gün geçtikçe artıyor”

Belediye Başkanı Doğan, “Ata tohumlarının değeri ve önemi gün geçtikçe artıyor. Belediyenin bu konudaki vizyonu, ata tohumlarının korunması, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması üzerine odaklanmaktadır. Bu sayede hem doğal ve sürdürülebilir tarımı destekliyor, hem de şehir estetiğini güzelleştiren bir dizi bitki ve çiçek yetiştiriliyor. Belediyenin seralarında gerçekleştirilen bu çalışma, belediyemizin çevreye duyarlı politikalarını ve sürdürülebilir tarımı destekleyen yaklaşımını göstermektedir. Doğal çeşitliliğin korunması ve tarımsal gen kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması açısından ata tohumlarının önemi büyük. Belediyemizin ata tohumlarına verdiği değer, sadece yerel bir çalışmayı değil, aynı zamanda geniş çaplı bir sürdürülebilir tarım ve çevre politikasını da yansıtmaktadır. Ayrıca belediye seralarında yetiştirilen bitki ve fidanlar, şehir genelindeki peyzaj düzenlemelerinde kullanılıyor. Bu sayede hem şehrin estetiğine katkı sağlıyor, hem de yerel ekosistemi destekleyen bir yöntem olmaktadır. Belediyemizin ata tohumlarını koruma ve yaygınlaştırma çabası, tarımın ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik bir yaklaşımı temsil etmektedir” diye konuştu.