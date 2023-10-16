Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ortaokulda 6’ncı sınıf öğrencisi olan Serra Bilezikçi’nin, ‘Başkan olursam Belediye Başkanı’nı sınıfımıza çağıracağım’ sözünü Belediye Başkanı Bilal Soykan yerde bırakmadı. Ders esnasında bir anda sınıfa giren Başkan Soykan’ı gören öğrenciler büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Akyazı ilçesinde bulunan Paris Ortaokulu 6F sınıfında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde aday olan Serra Bilezikçi, sınıf arkadaşlarında seçim vaatlerinde Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı sınıfa davet edeceği sözünü verdi. Sınıfta yapılan seçimde arkadaşlarının oyları ile başkan seçilen Serra’nın seçim vaadini ise Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan yerine getirdi. Serra’nın kendisine yaptığı daveti kırmayan Başkan Soykan, Paris Ortaokulu’nu ziyaret ederek 6F sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Soykan’ı sınıflarında gören öğrenciler büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

“Sınıfımıza geldi ve sözümü tutmamı sağladı”

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Sınıf Başkanı Serra Bilezikçi, “Akyazı Paris Ortaokulu’nda 6F sınıfında başkanlık seçiminde başkan oldum. Vaatlerimden bir tanesi Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ı sınıfımıza çağırmaktı. Kendisi bugün sınıfımıza geldi ve sözümü tutmamı sağladı. Başkanımızın sınıfımıza gelmesi bizleri çok mutlu etti” dedi. Öte yandan Bilezikçi, sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sınıfa getirmek istediğini de sözlerine ekledi.

“Serra kızımızın sözünü yerine getirdik”

Sınıf Başkanı seçilen Serra Bilezikçi’nin kendisini ziyaret ettiğini ve arkadaşlarına verdiği seçim vaadini anlattığını söyleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Geçtiğimiz hafta 6F sınıfından Serra Bilezikçi belediyemizi ziyaret etti. Sınıf başkanlığı seçimlerinde ‘Başkan olursam Belediye Başkanı’nı sınıfımıza çağıracağım’ vaadini verdiğini söyledi. Biz de Serra kızımızın sözünü yerine getirdik ve 6F sınıfını ziyaret ettik, öğrencilerimize başarılar diledik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların böyle özgüvenli olmaları çok değerli” diye konuştu.

Paris Ortaokulu Müdürü Mehmet Külekçi de Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.