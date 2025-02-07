Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret ederek ilçesiyle ilgili taleplerini iletti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Arslan, ilçeyle ilgili taleplerini Bakan Uraloğlu ve Bakan Bayraktar’a iletti. Sosyal medya hesabından ziyaretler ile ilgili paylaşım yapan Arslan, Bakan Uraloğlu ve Bakan Bayraktar’a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ı da makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Taşköprü ve Doğanyurt’ta yürütülen ulaşım ve altyapı çalışmaları ele alındı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin gelişimi adına yürütülen projelerle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’a bilgi vererek destek istedi.