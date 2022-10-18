Türkiye başta olmak üzere Bulgaristan, Hollanda, İspanya, Romanya, Fransa, Mısır ve Peru’dan gelen gençleri makamında kabul eden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Gençlerle buluşmaktan ve onları ilçemizde misafir etmekten dolayı çok mutluyum” dedi.

Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ‘On-Off Limit’ isimli Avrupa Birliği gençlik projesi kapsamında 25 genç Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’u makamında ziyaret ettiler. Proje Alp Başoğulları nezaretinde Silifke Belediyesine gelen Avrupalı gençler, burada Başkan Altunok’la görüşerek Silifke ve belediye ile ilgili bilgiler de aldılar.

Ziyaretle ile ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Alp Başoğulları, “Başkanım, değişik ülkelerden 25 gencimizi Silifke’ye getirdik. Belediyelerimizle işbirliği yaparak bu proje kapsamında ülkemize gelen gençlerimizle Silifkeli gençlerimizi tanıştırmak ve eğitim alanında birlikte faaliyetler yürütmelerine yönelik girişimlerde bulunmak istiyoruz. Değişik ülkelerden gelen bu gençlerimiz daha sonraki zamanlarda tekrar ülkemize ve Silifke’mize gelerek tarihi ve doğal güzelliklerimizin yanı sıra eğitim alanında yürütülen çalışmaları da yakından incelemek istiyorlar. Misafirlerimizi hem sizlerle hem de Silifkeli gençlerimizle tanıştırmak için buraya geldik. Her şey çok güzel, misafirperverliğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sizleri Silifke’mizde misafir etmekten dolayı çok mutluyum” diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok gençleri kabulünde yaptığı konuşmada, “Avrupa Birliği Gençlik değişimi projesi kapsamında ilçemize gelen siz değerli gençlerimiz hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Biz de belediye olarak sizleri Silifkeli gençlerimizle tanıştırarak onları bu projeye yönlendireceğiz. Bölgemizi ve şehrimizi gezerek tarihi yerlerimizi, doğal güzelliklerimizi, tarım ürünlerimizi ve eğitim sistemimizi tanımanızı arzu ediyoruz. Yerel yönetim olarak Silifke’mize ve halkımıza hizmet ediyoruz.

Belediye hizmetlerimizin yanı sıra en büyük önem ve desteği de eğitime veriyoruz. Eğitim alanında başarı çıtası yüksek olan Silifke’mizin bu başarısını daha da yükseklere taşımak, çocuklarımız ve gençlerimizin daha donanımlı ve daha bilgili bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarına imkan sağlayacak hizmetlere her zaman öncelik vermeye devam ediyoruz. Eğitime verdiğimiz tüm hizmetlerin yanı sıra en önemli gördüğümüz ve bugün birçok ilde dahi olmayan bilim merkezi ve kütüphaneyi de ilçemizde hizmete açtık. İlçemizde yaşayan insanlarımıza yeni yaşam alanları oluşturacak olan 24 saat göksu projesi, Atakent, Taşucu, Yeşilovacık deniz sahili projesi, olimpik yüzme havuzu projesi, sağlıklı yapılarda modern parklar, yürüyüş yolları ve eğitim alanları çalışmalarımızı halkımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine açmaya devam ediyoruz. Silifke’miz denizi, kumu, sahili, tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve tarım ürünleri ile dünyaca ünlü bir şehrimizdir. Yerli-yabancı tüm misafirlerimizi ve gençlerimizi Silifke’mize bekliyoruz. Siz gençlerimizi bugün burada Silifke’mizde misafir etmekten dolayı çok memnunum. En kısa zamanda sizleri ailelerinizle birlikte tekrar Silifke’mizde misafir etmek istiyoruz” diyerek gençlerin belediye yönetimi ve yürütülen hizmetler hakkındaki sorunlarını da yanıtladı.

Bulgaristan, Mısır, Fransa, Peru, Hollanda, İspanya ve Romanya’dan gelen gençlere Silifke’yi gezdiren Başkan Altunok, misafir gençlere yöreye özgü sıkma, börek ve ayran ikramında bulundu.