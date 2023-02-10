Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, depremzedelere 54 bin TL’lik bir maaşını bağışladığını duyurarak dekontunu sosyal medyadan paylaştı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, depremzedelere 54 bin TL’lik bir maaşını bağışladığını duyurarak dekontunu sosyal medyadan paylaştı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen yüz yılın depremlerinde tüm Türkiye tek yürek olarak depremzedelere hem ayni hem de nakdi yardımlarını sürdürüyor. Yardımlar kapsamında Afyonkarahisar’da Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, depremzedelere bir maaşını bağışladığını hem sosyal medya hesabından paylaştı, hem de basın yayın organlarına konuyla ilgili bir haber servis etti. Dekontun üzerinde yazan 54 bin TL rakamı görselde gözüktü.