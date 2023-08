Bulduğu her fırsatı halkla birlikte geçiren, onlarla istişare edip, ihtiyaç ve taleplere göre çalışmalarını planlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yaz sıcaklarının 45 dereceyi aştığı Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarındaki esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Belediye Meclis Üyeleri Yakup Kılınç ve Hasun Aluç ile birlikte Balıklıgöl platosundan başlayarak vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kuş, Dergah Çarşısındaki esnafı da ziyaret etti. İşyerlerine tek tek uğrayarak esnaf ile sohbet eden Başkan Kuş, kendisine iletilen talep ve sorunları not aldı.

İletilen her fikri ve talebi ayrı ayrı önemsediklerini ve en kısa sürede gerekeni yaptıklarını her fırsatta dile getiren Başkan Kuş, ziyareti süresince yüzlerce esnaf ve vatandaşla sohbet ederek bölgedeki eksikliklerin giderilmesi konusunda istişarede bulundu. Aşırı sıcak havaya rağmen esnaf ziyareti programını tamamlayan Başkan Kuş, her zaman esnafın, vatandaşların ve tüm Eyyübiye halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.