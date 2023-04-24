Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde başkanlık koltuğunu, Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Eslem Arslan’a teslim etti.

Okul Müdürü Vehbi Şahan, öğretmen ve öğrencileri makamında ağırlayan Başkan V. Subaşı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan V. Subaşı, öğrenci koltuğuna oturan Eslem Arslan ve arkadaşları Doğukan Kayacan ve Emre Rüzgar Güngör’e, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerin şehir ve belediyecilik konularındaki talepleri de alan Başkan V. Subaşı, ziyaret sonrasında öğrencilere hediyeler vererek, fotoğraf çektirerek, “Böyle anlamlı bir günde çok güzel öğrencilerimizi ağırladık. Siz öğrencileri ve gençleri çok seviyoruz. Fikirlerinizin bizlere her zaman yol göstereceğine inanıyorum. Sadece bugün değil diğer zamanlarda da sizleri belediyemizde ağırlayarak, talep, görüş ve düşüncelerinizi almak isteriz” ifadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı, öğrencilerin toplumlar için umut kaynağı olduğunu belirterek, onları yarınlarda en iyi yerlerde görmek istediğini de sözlerine ekledi.