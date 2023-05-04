Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarına Torba Mahallesi’nde devam ediliyor.

Torba Mahallesi’nde AYDEM ve MUSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından Bodrum Belediyesi sorumluluk alanına giren Cevdet Göktepe Caddesi’nde çalışmalar tamamlanırken Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Hoşgörü Sokak ve İnönü Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor.

Torba Mahallesi’ndeki diğer sokak ve caddelerde çalışmalarına devam edecek olan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkbükü Mahallesi Hebil Caddesi’nde elektrik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, Bitez Mahallesi Kavaklı Sarnıç Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasına devam ederken iş programı çerçevesinde Çırkan Mahallesi Çırkan Caddesi ve Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi ile Neyzen Tevfik Caddesi’nde de sıcak asfalt çalışmaları yapacak.