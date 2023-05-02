AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP’nin milletvekili adayların pankartının belediyenin sepetli vinç ile asılmasına tepki gösterdi.

CHP’li Bilecik Belediyesine ait sepetli vinç ile milletvekili adayları Yaşar Tüzün ve Vedat Kazıcı’nın fotoğraf karelerinin bulunduğu pankartın asılmasına AK Parti’den tepki geldi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Nasıl iyi mi böyle. İsterseniz belediye binasındaki T.C Bilecik Belediyesi tabelasını sökün yerine CHP Bilecik İl Başkanlığı, CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı CHP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı diye üçünün tabelasını asın. Ne kural bıraktınız, ne utanmanız kaldı. Bu milletin parasını millete hizmet için kullanın, parti çalışmalarında değil" dedi.