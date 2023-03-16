Mersin'i TFF 3. Lig 1. Grup'ta temsil eden Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 23. haftasında oynadığı ve 1 - 1 berabere biten Belediye Kütahyaspor karşılaşması yasadışı bahis iddiası ile mahkemeye taşındı.

23. haftasında oynanan Belediye Kütahyaspor - Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması ile ilgili Kutahya Adliyesnde suç duyurunda bulunan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık '' Kütahya'nın hakkını , Belediye Kütahyaspor'un emeğini kimseye yedirmeyeceğiz '' dedi.

Belediye Kütahyaspor - Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasının devre arasında rakip takım yöneticilerinin telefon trafiğinin kameralara yansıdığını ve mahkemeye sunduklarını belirten Başkan Işık , ayrıca maçta penaltı verileceği , 1.5 milyon EURO yatırılması gerektiği ve bununla ilgili yasadışı bahis iddiasının cep telefonlarına mesaj olarak geldiğini bir taraftar tarafından kendilerine iletildiğini belirtti.

Konuyla ilgili tüm yasal işlemleri başlattıklarının altını çizen Başkan Işık, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=vI1Z4w1ng9U

Video : Kütahyaajansı.net

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Kütahyaspor-Mersin İdman Yurdu maçının hakemi Celal Bayraklı ve Merkez Hakem Kuruluna tepki göstererek "Belediye Kütahyaspor'u kafanızda sildiyseniz, ya da şampiyonluğu kime vereceğinizi şimdiden belirlediyseniz biz bunu bilelim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TFF 3. Lig'de geçtiğimiz Pazar günü Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Belediye Kütahyaspor-Mersin İdman Yurdu maçının hakemi Celal Bayraklı ve Merkez Hakem Kuruluna tepki gösterdi. Milletvekili Erbaş, yaptığı açıklamada “Belediye Kütahyaspor'u kafanızda sildiyseniz, ya da şampiyonluğu kime vereceğinizi şimdiden belirlediyseniz biz bunu bilelim. Biliyorum ki sizin için çok zor ama biz sadece ve sadece adalet istiyoruz" dedi. Erbaş, şampiyonluğun en önemli maçı olarak kabul edilen Kütahya-Mersin İdman Yurdu maçında hakemin verdiği kararların maçın önüne geçtiğini belirterek, “Bizim maçlarımıza atanan hakemlerin gerçekten hakem olup olmadığını merak ediyoruz. Özellikle de Kütahya-Mersin İdman Yurdu maçını yöneten kişinin hakem olup olmadığını merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Ben buradan Merkez Hakem Kuruluna seslenmek istiyorum. Biliyorum ki sizin için çok zor ama biz sadece ve sadece adalet istiyoruz. 700 bin nüfuslu Kütahya’mızın profesyonel liglerde bir takımı var, o da Belediye Kütahyaspor. Özellikle bizim maçlarımıza atanan hakemlerin gerçekten hakem olup olmadığını merak ediyoruz. Hani eğer Kütahya Belediyespor'u kafanızda sildiyseniz, ya da şampiyonluğu kime vereceğinizi şimdiden belirlediyseniz biz bunu bilelim. Sahada ter döken genç sporcu kardeşlerimizi, kulüp çalışanlarımızı, teknik heyetimizi ve yöneticilerimizi ama her şeyden önemlisi yağmur, çamur, kış demeden takımını destekleyen binlerce taraftarımızı boşa yormayın .Merkez Hakem Kurulu şunu bilin ki, kuruluşun ve kurtuluşun kadim şehri Kütahya size rağmen bu yıl sahada alnının teriyle istediğini alacak."

Mersin'i TFF 3. Lig 1. Grup'ta temsil eden Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 23. haftasında oynadığı ve 1 - 1 berabere biten Belediye Kütahyaspor karşılaşması yasadışı bahis iddiası ile mahkemeye taşındı.

23. haftasında oynanan Belediye Kütahyaspor - Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması ile ilgili Kutahya Adliyesnde suç duyurunda bulunan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık '' Kütahya'nın hakkını , Belediye Kütahyaspor'un emeğini kimseye yedirmeyeceğiz '' dedi.

Belediye Kütahyaspor - Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasının devre arasında rakip takım yöneticilerinin telefon trafiğinin kameralara yansıdığını ve mahkemeye sunduklarını belirten Başkan Işık , ayrıca maçta penaltı verileceği , 1.5 milyon EURO yatırılması gerektiği ve bununla ilgili yasadışı bahis iddiasının cep telefonlarına mesaj olarak geldiğini bir taraftar tarafından kendilerine iletildiğini belirtti.

Konuyla ilgili tüm yasal işlemleri başlattıklarının altını çizen Başkan Işık, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=vI1Z4w1ng9U

Video : Kütahyaajansı.net