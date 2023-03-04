Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Beldibi’nde inşaatı süren su deposu ile Beldibi ve Göynük mahallelerine kesintisiz ve temiz su sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Beldibi’nde inşaatı süren su deposu ile Beldibi ve Göynük mahallelerine kesintisiz ve temiz su sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), vatandaşlara sağlıklı ve verimli içme suyu temin etmek için çalışmalarını sürdürüyor. ASAT, Kemer ilçesi Beldibi mahallesine yeni su deposu inşaatına başladı. Beldibi ve Göynük mahallelerini kapsayacak olan verimli ve kesintisiz hizmet amacı ile 2 bin 500 metreküplük yeni deponun inşaatı en kısa sürede tamamlanacak. Bölgenin ihtiyacı olan yeni su deposu ile bölgenin su ihtiyacı kesintisiz olarak sağlanabilecek.