Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde açılan ayakkabı atölyesinde ev hanımları iş imkanına kavuştu.

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde açılan ayakkabı atölyesinde ev hanımları iş imkanına kavuştu.

Almus ilçesinde faaliyet gösteren bir firma Çevreli Beldesi ile Ormandibi köyüne ayakkabı sayası (ayakkabının üst kısmını oluşturan bölüm) üretimi yapan atölye açtı. İstanbul’dan memleketine dönerek istihdam sağlayan girişimci bölge ekonomisine katkı sağladı. Yaklaşık 2 yıldır Çevreli Beldesinde faaliyet gösteren atölyede başta ev hanımları olmak üzere gençler iş imkanına kavuştu. Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Mehmetçik için üretilen bot sayasının tabanları bir başka atölyede basılarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı atölyenin büyütülmesi hedefleniyor.

Ev hanımı Fatma Yücetaş, yaklaşık 1,5 yıldır çalıştığı atölyede aile ekonomisine katkı sağladığını belirterek, “Çok memnunum, sigortamız yatıyor, maaşımızı alıyoruz. Beldemizde böyle bir tesisin olması bizler için avantaj oldu” dedi. Ev hanımı Leyla Karaca ise belde de iş imkanı olmasının kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Atölye Müdürü Mustafa Yeter, uzun yıllar İstanbul’da gösterdikleri faaliyeti memleketlerine taşıyarak istihdam sağladıklarını söyledi. Deniz kuvvetlerinin yanı sıra Mehmetçiğe soğuk iklim botlarının üretimini yaptıklarını belirten Yeter, “Atölyelerimizde ayakkabının saya kısmını üretiyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 nüfusu olan bir yerde şuanda 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Amacımız tesislerimizi büyüterek istihdamı artırmak” dedi.