Avrupa Toplu Gaz Depolama Envanteri’ne göre, Belçika’nın doğal gaz rezervi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Avrupa Toplu Gaz Depolama Envanteri’ne göre, Belçika’nın doğal gaz rezervi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren doğal gaz krizi nedeniyle Avrupalı ülkeler gaz rezervlerini önümüzdeki kışa hazırlamaya çalışıyor. Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten’in verdiği bilgiye göre, Belçika’nın doğal gaz rezervi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Avrupa Birliği’nin (AB) gaz rezervlerinin tedarik seviyeleri konusunda yetkili platformu Avrupa Toplu Gaz Depolama Envanteri’nden alınan rakamlara göre, Belçika’nın, bu gelişmeyle Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri içinde Portekiz’den sonra tam doluluğa erişen ikinci ülke olduğu bildirildi.

Belçika’nın rezervleri ülkenin yıllık tüketiminin sadece yüzde 4’ünü karşılıyor

Avrupa Toplu Gaz Depolama Envanteri’ne göre, Belçika 29 Eylül’den bu yana gaz rezervleri yüzde 100 doluluk oranında bulunuyor. Ancak Belçika’nın gaz rezervlerinin, ülkenin yıllık tüketiminin sadece yüzde 4’ünü karşıladığı bu nedenle Belçika ülke kapasitesinin sınırlı kaldığı belirtildi. Buna karşın Belçika, özellikle Norveç’ten ve kendine ait Zeebrugge Terminali aracılığıyla ihtiyacından fazla gaz ithal edebilme kapasitesine sahip bulunuyor. Portekiz ise eylül ortasında rezervlerinin doluluk oranına ulaşmıştı.

En kötü doluluk oranı Macaristan ve Bulgaristan’da

Avrupa Toplu Gaz Depolama Envanteri’nin 2 Ekim tarihli verilerine göre, bir bütün olarak AB için gaz rezervlerinin yüzde 89,3 oranında dolu olduğu bildirildi. AB üye ülkeleri arasında Macaristan ve Bulgaristan yüzde 75 doluluk oranı ile en kötü performans gösteren ülkeler olarak sayılırken, Belçika’nın komşuları olan Hollanda ve Almanya’da doluluk oranları yüzde 92 olarak bildirildi. Ülkenin güney komşusu Fransa ise şimdiden yüzde 97’den fazla bir doluluk düzeyine erişmiş bulunuyor.