"Casteels, Courtois, Mignolet, Alderweireld, Debast, Faes, Theate, Vertonghen, Carrasco, Castagne, Meunier, T.Hazard, De Bruyne, Dendoncher, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel, De Ketelaere, Doku, E.Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda, Lukaku."

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. Turnuvanın favori ülkelerinden Belçika’da da kadro belirlendi. Teknik Direktör Roberto Martinez, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

Belçika’nın, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı. Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens de kadroda yer aldı.

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