Denizli’de seramikçilik sektöründe ilk kez yapılan Raku pişirimi, sanatçı ve sanatseverleri hayran bıraktı. Belçika ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen seramikçiler, bin derecede kor halinde yanan eserlerini kendileri taşıdı.

Denizli’de ilk kez Raku pişirimi ve Çanakkale seramikleri çalıştayı yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Arda tarafından Denizli Laodikeia Seramik Atölyesi’nde gerçekleştirilen Raku Pişirimi ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri çalıştayı, renkli görüntülere sahne oldu. Denizli’de ilk kez yapılan bu çalıştaylara Belçika ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen seramikçiler, cam sanatçıları, ressamlar ve halktan izleyiciler de katıldı.

Gün boyunca atölyede elle şekillendirme ve çömlekçi çarkında üretilen seramiklerini çalışan sanatçılar, gece saatlerinde atölye bahçesinde yakılan Raku fırınında eserlerini pişirme deneyimini yaşadı. Havanın sıcak olduğu yaz akşamında, bin derece kor hale gelmiş seramiklerini maşalarla talaş dolu kazana Ergün Arda gözetiminde taşıyan sanatçılar, tehlikeli ama bir o kadar da etkileyici bir seramik pişirimi deneyimi yaşadı.

Yapılan 2 çalıştayla ilgili düşüncelerini katılımcı ve izleyiciler ile paylaşan Doç. Dr. Ergün Arda, "Cumhuriyetin 100. yılında sanat ateşini Denizli’de yaktık. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Seramik sanatçıları Batuhan Başbuğ ve Tuğba Derli ev sahipliğinde Doç. Dr. Ergün Arda tarafından yapılan bu çalıştayda üretilen eserlerin, Denizli Laodikeia Seramik Atölyesi’nde ziyaret edebileceği belirtildi.