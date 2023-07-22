Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki ATV’nin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada Belçika uyruklu 2 turist yaralandı.

Kaza; Sarılar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat Şelalesi istikametine seyir halindeki Belçika vatandaşı Anouar Himri’nin kullandığı 07 BIZ 361 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada ATV sürücüsü Anouar Himri ve ATV’de yolcu olarak bulunan Joyce Jinggi Xia yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.