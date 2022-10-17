Belçika’nın başkenti Brüksel’de Petit Chateau sığınma merkezinin dolması nedeniyle kabul edilmeyen sığınmacılar, Brüksel sokaklarında yaşıyor.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Petit Chateau sığınma merkezinin dolması nedeniyle kabul edilmeyen sığınmacılar, Brüksel sokaklarında yaşıyor.

Belçika’da sığınmacıların, Fedasil adlı kurum tarafından yer olmadığı için başkent Brüksel’deki Petit Chateau merkezine alınmaması ülke gündemine oturdu. Petit Chateau merkezine yapılan son başvurularla birlikte yaşanan doluluk nedeniyle çok sayıda sığınmacı sokakta kaldı. Yaşananlar üzerine harekete geçen bazı sivil toplum kuruluşları ve Kızılhaç’ın özellikle çocuklu ailelere geçici yer tahsis etmesine karşın çok sayıda sığınmacı genç Brüksel sokaklarında kalmaya başladı. Sığınmacılar, merkezin kapılarının kendilerine kapanmasıyla sokaklarda yaşamaya başladı. Merkez yakınlarındaki bankları kendine yer eden sığınmacılar, geceyi banklara serdikleri yataklar veya kartonlar üzerinde geçiriyor.

Belçika’da sığınma merkezleri, Suriye’deki savaştan kaçanların ardından Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ukraynalı sığınmacıların akın etmesiyle doldu. Fedasil kurumuna bağlı merkezlerin 31 bin kişilik olduğu ve merkezlerin geçen hafta yapılan başvurularla dolduğu açıklandı.