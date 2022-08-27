Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. ayağı Belçika’da gerçekleşiyor. Belçika Grand Prix’sinde bugün sıralama turları yapıldı. Spa-Francorchamps Pisti’ndeki sıralama turlarında en iyi derece Red Bull’dan Hollandalı Max Verstappen’den gelse de motor cezasından kaynaklı grid cezası nedeniyle pole pozisyonu ikinci sıradaki Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz’ın oldu.

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