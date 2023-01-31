Belçika’nın önde gelen sendikalarının ortak kararıyla düzenlenen protestoda, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükünün giderilmesi için hükümete çağrıda bulunuldu.

Belçika’nın önde gelen sendikalarının ortak kararıyla düzenlenen protestoda, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükünün giderilmesi için hükümete çağrıda bulunuldu.

Belçika’da geçtiğimiz yıl yaşanan yüksek enflasyon ve enerji krizi nedeniyle alım gücü düşen ve hükümete iyileştirme çağrıları yapan çok sayıda çalışan, gerekli adımların atılmamasının ardından yeni yılın ilk protestonu düzenledi. Başkent Brüksel’deki Kuzey İstasyonu’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Brüksel Midi Tren İstasyonu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Hükümete seslerini duyurmak isteyen protestocular, başta sağlık olmak üzere çok sayıda sektör çalışanının kötü çalışma şartları ve bütçe sıkıntısı nedeniyle işten ayrılmasının ardından oluşan personel eksikliğinin giderilmesini talep etti. Çalışan sayısının az olması nedeniyle iş yükünün artmasından şikayet eden protestocular, hükümetten acil personel alımı ve mali destek sağlamasını istedi.

Gelecek yıl genel seçim yapılacak olan Belçika’da, ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti henüz çalışanları memnun edecek bir politika açıklayamadı.