Belçika’da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.

Belçika’da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.

Belçika’da ülkenin önde gelen büyük sendikaları olan Sosyalist FGTB ile Yeşillere yakınlığıyla bilinen CSC ve Liberal sendikaların katıldığı genel grev, sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Sendikalar tarafından görevlendirilen üyelerin iş yerlerinin önündeki eylemlere katıldığı gözlenirken, kamu kurumlarında çalışanların büyük bölümü ise işe gitmedi. Belçika’da hastaneler de acil servisler dışında iş yavaşlatma eylemi yaparken, hastanelerdeki hiçbir bölüm dışarıdan gelen randevulu hastaları kabul etmedi. Ülkede başta havaalanları olmak üzere tren seferleri ve toplu taşıma hizmetlerinde büyük aksamalar meydana gelirken, grev kararı alan sendikalara bağlı birçok çalışan iş yerlerinin önünde barikatlar kurarak eylem yapmaya devam ediyor.

Polis de eyleme katıldı

Ülke genelinde işe gitmeme şeklinde gerçekleşen greve polis sendikaları da destek verdi. Yaşanan son enflasyon artışı nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan kesimler arasında yer alan polisler de maaşlarının iyileştirilmesi için grev yaptı. Ülkede devlete bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenler de greve katılanlar arasında yer alırken, grev günü eğitim büyük oranda aksadı.

Hükümete çözüm üretme çağrısı

Belçika’da sendikalar yapılan genel grevle, yaşanan enerji krizine ve alım gücü kaybına karşı hükümetten çözüm üretmesini istiyor. Ülkede maaşların hesaplanması için kullanılan indeksleme sisteminin ise mağduriyete sebep olduğu, enflasyonun daha büyük bir artış kaydettiği, dolayısıyla alım gücünün zayıflamaya devam ettiği vurgulanıyor. Sendikaların verilerine göre Belçika’da geçen yıldan bu yana gaz fiyatları yüzde 130 artarken, elektrik fiyatları da yüzde 85 yükseldi.