Belçika, geçtiğimiz yıllarda ilaç sektöründe lider ülkeler arasında yer alırken son dönemde yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle adından söz ettiriyor. Ülke genelinde ağrı kesici, ateş düşürücü, tansiyon ve kolesterol ilaçlarının da aralarında ulunduğu yaklaşık 200 çeşit ilacın tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

Belçika’da son günlerde yaşanan ilaç sıkıntısı devam ederken çok sayıda ilaç eczanelerde bulunamıyor. Ülkede yaklaşık 200 çeşit ilaç bulunamazken yaşanan ilaç sıkıntısı hastaların daha fazla mağdur olmasına neden oluyor. Eczacılar, üretimin başka ülkelerde yapılması nedeniyle hammadde yetersizliği başta olmak üzere üretim zincirlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle söz konusu kıtlığın yaşandığını belirtiyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan eczanede çalışan Mustafa Kahya, çok sayıda ilacın bulunamadığını ifade ederek, “Haberlerde yer aldığı gibi birçok ilacın gelmediği, raflarda yer almadığı doğru. İlaçlar yeterince üretilmediği için Belçika’ya gelmiyor. Belçika’ya gelmeyince biz de müşterilerimize satamıyoruz. Müşterilerimiz mağdur. İlaçların alternatiflerini bile sunamıyoruz, çünkü ilaç gelmediği zaman alternatifine yönelim oluyor ve o da kalmıyor. Alternatifini de hiç sunamıyoruz insanlara” ifadelerini kullandı. Yaşanan ilaç sıkıntısının temelinde üretim sorununun olduğunu kaydeden Kahya, “Benim düşüncem daha çok üretimle ilgili. Yeterince üretilmiyor ya da yetmiyor. Bu durum ilk defa korona salgını dönemimde başladı ve devam ediyor. Açıkçası bu durumun ne kadar daha süreceğini bilmiyorum. Şu anda mesela en çok kolesterol ilacı bulunamıyor. Her ay değişiyor bu durum. Mesela bazen çocukların ilaçları gelmiyor, bazen antibiyotik gelmiyor. Bazen kolesterol bazen kanser hapları, bazen insülinler. Her ay değişiyor, her hafta değişiyor, her gün değişiyor. Halk mağdur. Çaresizler. Doktorlarına geri yönlendiriyorum. Doktorunuzun başka bir alternatif bulması lazım diyorum. Bir çözüm arama çabasındayız yani. Mağdurlar” açıklamasını yaptı.

Eczaneler alternatif yollar arıyor

Müşterilerinin taleplerini karşılayamayan bazı eczaneler ise alternatif yollara başvuruyor. Bazı eczanelerin acil durumlarda üretimi sınırlı olan veya yasal kotalar nedeniyle bulamadıkları ilaçları ‘acil koduyla’ başka ülkelerden tedarik ediyor. Tam olarak yasalara uymadığı halde çaresizlikten bu yola başvurduğunu bildiren eczacılar, bu tür ilaçların hem daha pahalıya geldiğini hem de devlet ödemesi kapsamında olmaması nedeniyle hastaların mağdur olduğunu belirtiyor.