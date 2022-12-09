Belçika’da yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen geniş çaplı bir operasyon sonucu eski bir Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belçika’da yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen geniş çaplı bir operasyon sonucu eski bir Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belçika’da polis, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Brüksel savcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Federal adli polis Brüksel’in çeşitli belediyelerinde 14 arama gerçekleştirdi. Özellikle Ixelles, Schaerbeek, Krainem, Forest ve Brüksel Merkez’de. Bu aramalar, suç örgütü eylemleri, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına yönelik geniş bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Eski AP üyesi de gözaltında

AP Sosyalist grubu eski üyelerinden Pier-Antonio Panzeri ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ituc) Genel Sekreteri Luca Visentini, bir AP üyesi asistanı ve bir STK başkanından oluşan dört şüpheliyi gözaltına alan polis, olayın bir körfez ülkesinden yüklü miktarda para ve hediyeler alınarak AP içinde siyasi ve ekonomik kararları etkilemek amacıyla hareket edildiğinden şüphelenildiğini bildirdi.

Yakalananların hepsi İtalya vatandaşı

Polis tarafından yapılan açıklamada, yakalanan 4 kişinin İtalyan vatandaşı olduğu ve insan hakları savunucusu derneklerde aktif rol aldıkları belirtildi. Yapılan baskında eski AP üyesinin evinde 500 bin euro nakit bulunduğu belirtilirken, yakalanan şahısların gözaltılarının tedbir amaçlı olduğu, 48 saat içinde mahkemeye çıkarılarak tutuklanabilecekleri bildirildi.