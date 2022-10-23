Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP27) öncesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için protesto düzenledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP27) öncesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için protesto düzenledi.

Aralarında Greenpeace, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) gibi uluslararası çevre örgütlerinin oluşturduğu “İklim Koalisyonu” Belçika’nın başkenti Brüksel’de iklim değişikliğine dikkat çekmek için protesto düzenledi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP27) öncesi düzenlenen protesto, yerel saatle 13.00’te Brüksel’deki Kuzey Tren Garı’nda başladı. Göstericiler, Avrupa Birliği’nin kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı’ndan geçerek Parc Cinquantenaire’e doğru yürüdü.

Ülkenin önde gelen tarım sendikası FUGEA’nın da destek verdiği protestoda, iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlarda olduğu, AB ve uluslararası kurumlar ile hükümetin bu konuda acilen tedbirler alması gerektiği mesajları verildi. Göstericiler, "İklimi değil, politikayı değiştirin", "B Gezegeni yok", “İklim için adalet istiyoruz’’ sloganları attı.

“Enerji krizini gıda krizi izleyecek”

İklim Koalisyonu Başkanı Nicolas Van Nuffel yaptığı konuşmada, “Evlerin izole edilmesi için devlet acilen destek vermelidir. Çiftçiler de bugün burada onlara da acilen destek verilmeli aksi halde enerji krizini gıda krizi izleyecek” dedi.

İklim Koalisyonu ayrıca, araçların karbon salınımın engellenmesi ve enerji şirketlerinin aşırı kar etmesinin önlenmesi konularında adımlar atılmasını talep ediyor.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, olaysız şekilde sona erdi.

COP27 Mısır’da yapılacak

COP27, 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde yapılacak.