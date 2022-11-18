Belçika’da geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan bütçe rakamları ile bu hafta açıklanan resmi veriler arasında 1.7 milyar euroluk fark meydana gelmesinin ardından Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeker, gelen baskılar sonucu istifa etti.

Belçika’da geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan bütçe rakamları ile bu hafta açıklanan resmi veriler arasında 1.7 milyar euroluk fark meydana gelmesinin ardından Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeker, gelen baskılar sonucu istifa etti.

Belçika bu hafta açıklanan ve geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan rakamlardan farklı çıkan bütçeyi konuşuyor. 1.7 milyar euroluk bir farkla açıklanan yeni rakamlar sonrasında Belçika Federal Parlamentosunda hararetli tartışmalar yaşandı. Söz konusu farkı hükümetin beceriksizliği olarak yorumlayan muhalefete karşı Başbakan De Croo sebebin "teknik bir hata" sonucu oluştuğunu savundu. Hata sonrası üzerinde artan baskılara dayanamayan Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı De Bleeker ise görevinden istifa etti.

Yeni Bütçe Bakanı Alexia Bertrand oldu

Siyasi krizleri ve hükümetsiz en uzun süre kalan ülke rekorunu elinde bulunduran Belçika’da yaşanan bütçe depremi sonrasında gelen istifanın ardından hızlı bir atama gerçekleşti. Bu istifa ile boşalan bütçeden sorumlu devlet bakanlığı görevine Frankofon Liberal Parti Reform Hareketi (MR) partisinin Brüksel Parlamentosu grup başkanı Alexia Bertrand’ın getirildiği bildirildi. Öğleden sonra göreve getirilen genç bakan Alexia Bertrand’ın saat 16.40’da Belçika Kralı Philippe’in makamında yemin ederek göreve başladığı belirtildi.

AB Komisyonu açısından da sorun olacak

Belçika’da bakan değişikliğine yol açan bütçe hatası Belçika’nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile de arasında sorun çıkaracağı iddia ediliyor. AB Komisyonu ile üye ülkeler arasında yürütülen sıkı bütçe takibi açısından sorun teşkil edecek bu farkın AB nezdinde de açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Öte yandan mali yılın başlaması çok az bir süre kala yaşanan bu durumun, Belçika gibi kamu borcu yüksek olan bir ülkenin ekonomisine yapacağı etkiler ise bilinmiyor.