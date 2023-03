Teknik Direktör Serdal Güvenç ve Yardımcı Antrenör Halis Yen’in çalıştırdığı Belçika ekibi Sint-Truiden, U16 Ligi’nde sezonu şampiyon tamamladı. Bu başarıyı yakalayan ilk antrenörler olduklarını belirten Halis Yen, "Türk olarak bunu bizim ilk yaşamamız mutluluk verici. Çok yerden destek geldi. Bizim için güzel bir anı oldu" dedi. Yen, hedefinin de ay-yıldızlı bayrağın altında çalışmak olduğunu söyledi.

Belçika U16 Ligi’nde teknik direktörlüğünü Serdal Güvenç’in, yardımcı antrenörlüğünü de Halis Yen’in yaptığı Sint-Truiden şampiyon oldu. Serdal Güvenç ile Halis Yen, Belçika U16 Ligi’nde şampiyon olan ilk Türk antrenörler olurken, kulüp tarihinde de ilk defa şampiyonluk yaşadılar. Sint-Truiden U16 Yardımcı Antrenörü Halis Yen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yakaladıkları başarıyı, kariyeri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Futbolcu olmak istediğini fakat devam edemediğini söyleyen Yen, "Futbol hayalimi okul için bırakmak zorunda kaldım. Beden eğitimi öğretmenliği okuyordum. Beraber yürütemediğim için futboldan uzak kalmaya karar verdim. Bu da bugüne kadar verdiğim en kötü kararlardan biriydi. Yeniden futbolun içinde olmak istedim. Ondan sonra Belçika’da kurslara yazıldım. Belçika’da kurslara yazılmak çok kolay. Hiç profesyonel futbolcu olmanıza gerek yok. Parasını ödüyorsunuz ve istediğiniz kursa yazılabiliyorsunuz. İlk önce scout kursuna yazıldım. Yarım sezonluk tecrübe edindim. Ondan sonra 2017-2018 sezonunda Club Brugge’a geçtim. 4 sene orada çalıştım. Güzel günlerim geçti. Futbol adına çok şey öğrendim. Belçika’nın her yerinde tüm oyunculardan haberimiz vardı. Bunların hepsini sistemimize atıyorduk. Her hafta 30-35 tane scout en az 3 maç izliyordu. Bulduğumuz yetenekleri sisteme atıp, seçiyorduk. Şubat ayında da gelecek senenin kadroları şekilleniyordu" diye konuştu.

"Saha dışı güzel ama saha içi bambaşka bir duygu"

Sahanın içinde olmaya karar verdiğini belirten Halis Yen, "Daha çok saha içinde olmak istediğime karar verdim. Scoutluk yaparken kurslarıma devam ediyordum. Şu an UEFA A lisansı almaya çalışıyorum. Saha dışı güzel ama saha içi bambaşka bir duygu. Maçlara hazırlanmak, antrenmanlarda çalıştığın, istediğin oyunu oynayabilmenin verdiği mutluluk paha biçilemez" ifadelerini kullandı.

"Haftada 5 gün çocuklarla beraber çalışınca ister, istemez aile oluyorsun"

U16 Ligi’nde bu sezon başının zor geçtiğini ifade eden Yen, "Çünkü yeni bir grup vardı. Sistemi oturtmak gerekiyordu. Biraz zaman alıyor, istediğin her şey hemen olmuyor. Haftada 5 antrenman yaptığımız için bunu kolay atlattık ama sancılı geçti. Oyun anlayışımızı yavaş yavaş inşa ettik. Her yerde pres yapmaya çalışan bir takımız. Herkese karşı da öyle oynamaya çalıştık. Geçişlerde iyi, bol pozisyon bulan, defansta sıfır hata, yüksek presli oyun sistemimiz var. Çocuklar da bizi dinliyorlar. Performans ekibimiz var. Ona göre antrenman planları veriyorlar. Kondisyon olmadan futbol oynanmıyor. Kondisyon yüklemeyi de iyi yaptık. Böylelikle şampiyon olduk. 24 maçta 56 gol attık, 15 gol yedik. 12 maçta gol yemeden kazandık. Haftada 5 gün çocuklarla beraber çalışınca ister, istemez aile oluyorsun. Güvene dayalı bir takım olduk" dedi.

"Türk olarak ilk şampiyonlar olmamız mutluluk verici"

Belçika’da şampiyon olan ilk Türk antrenör olmalarının hatırlatılması üzerine Halis Yen, "Burada bizi güzel karşıladılar. Çünkü kulübün de tarihinde ilk şampiyon takımıyız. Türk olarak bunu bizim ilk yaşamamız daha güzel, daha mutluluk verici. Çok yerden destek geldi. Kulüptekilerden teşekkürler aldık. Bizim için güzel bir anı oldu. Şimdi yapılacak play-off’ta da bu istikrarımızı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hayalim, ay-yıldızlı bayrağın altında çalışmak"

Kariyer planlaması hakkında da açıklamalar yapan Yen, "Her sene bir takım değiştirmek istemiyorum. Buradaki ilk senem. Bir sezon daha kalmayı düşünüyorum. Hem UEFA A lisansını alırım, burada 2 sene sürüyor. Başka bir kulübe gidip, her şeye sıfırdan başlamak da zor olur. Ona da hazır değilim. Gelecek sezon da aynı istikrarda devam edip, ondan sonra adım adım bakacağız. Hayalim, Türkiye’de Ümit Milli Takımı, U19, U17, U16 ve U15 Takımı’nda çalışmak. O hayalim için çabalıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Her gün bir şey öğrenmeye de çalışıyorum. Her aslanın kalbinde bir takım vardır. Türkiye için şu an hazır değilim. Burada öğrenmem, yavaş yavaş adımlar atmam, kariyerim için daha mantıklı. İlla sevdiğim takımın başında olmak isterim. Ay-yıldızlı bayrağın altında çalışmak istiyorum. Bunlar için hala çok yol gitmem gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İyi futbolcuları Türk futboluna kazandırılması gerektiğini söyleyen Halis Yen, "Beşiktaş’ta Tufan hoca var, A Takım scoutu. Onunla arada konuşuyoruz, ’Burada böyle bir oyuncu var, istiyorsanız bir bakın’ diye. Fikir alış-verişi yapıyoruz, oyuncu Beşiktaş’a yarar mı, yaramaz mı diye. Ben de ona göre düşüncelerimi söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Yen, Standard Liege’de forma giyen ve aynı zamanda Belçika Ümit Milli Takımı’nda oynayan Cihan Çanak’ı da Türkiye Ümit Milli Takımı’na önerdiğini sözlerine ekledi.

"Belçika’da oyuncuyu transfer etmeden önce 5 scout denetiminden geçiyor"

Belçika’da bir oyuncuyu transfer etmeden önce 5 scout denetiminden geçmesi gerektiğini söyleyen Halis Yen, "Daha sonra hala bir karara varılmamışsa şef scout, hepimizle oturup karar veriyor. Kimse tek başına karar vermiyor. Her zaman ekip işi. Türkiye’de başka ilerlediğini düşünüyorum. Bu da ne yazık ki kulüplerimize pahalıya mal oluyor. Belçika’da kulüplerin hepsi kişiye ait. O kişi her zaman daha çok para kazanmak ister" açıklamasında bulundu.

"Türkiye’de kimsede olmayan potansiyel var"

Türkiye’deki futbolcu potansiyelinin hiçbir yerde olmadığını vurgulayan Yen, "Bizde kimsede olmayan potansiyel var. O kadar çok genç nüfus var. Günlük başarıların peşinde koşuyoruz. 5 senelik plan yapsak, o plan doğrultusunda devam etsek Türk futbolu daha güzel yerlere gelir. Türk futbolunda istikrar yok. Burada genellikle başkanların konuştuğunu duymazsın. Bizde her gün yöneticiler konuşuyor" dedi.

Sint-Truiden Kulübü’nde 4-5 Türk antrenör olduğunu belirten Halis Yen, "U10’da Berkan hoca var, U14’te Emrullah Güvenç, U15’te Ferhat Kaya, Serdar hoca var beraber çalıştığımız. U18’de Caner hoca var. Kulüpte birçok Türk antrenör var. Onlar da başarılı oldu" şeklinde konuştu.

Halis Yen, şu andaki takımlarından 5 futbolcunun da Belçika Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında yer aldığını sözlerine ekledi. Yen, daha önce keşfettiği Bilal El Khannouss ve Noah Mbamba’nın iyi yerlere gelmesini beklediğini de söyledi.