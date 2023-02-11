Belçika, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye’ye sahra hastanesi gönderiyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine kurulması planlanan sahra hastanesi, yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olacak.

Belçika, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye’ye sahra hastanesi gönderiyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine kurulması planlanan sahra hastanesi, yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olacak.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor. Belçika hükümeti Türkiye’ye sahra hastanesi gönderdi. Sahra hastanesi için gerekli malzemeler ve kurulumu yapacak 43 kişilik B-FAST ekibi, Melsbroek Hava Üssü’ndeki askeri uçakla birlikte Türkiye’ye doğru yola çıktı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine kurulması planlanan sahra hastanesinin yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olacağı belirtildi. Uçağın Adana’daki İncirlik üssüne ineceği, ekibin karayoluyla Kırıkhan’a geçeceği aktarıldı. Sahra hastanesinde ameliyathane ve kadın doğum ve çocuk birimleri bulunacağı, taramalar yapılabileceği, tıbbi laboratuvar ve eczane de yer alacağı kaydedildi. Önümüzdeki Salı günü ise aralarında doktorlar ve hemşirelerin de bulunduğu 60 kişiyle Türkiye’ye yeni bir uçağın gönderileceği, sahra hastanesinin Perşembe gününden itibaren tamamen faaliyete geçeceği, hastanede günde 100 kişiye hizmet verilebileceği, 20 kişinin ise yatarak tedavi görebileceği vurgulandı.