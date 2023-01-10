Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo’nun adı Belçika Milli Takımı ile anılıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre Pirlo, Thierry Henry ile birlikte en önemli adaylardan bir tanesi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo’nun adı Belçika Milli Takımı ile anılıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre Pirlo, Thierry Henry ile birlikte en önemli adaylardan bir tanesi.

Fatih Karagümrük’ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo’nun adı, Belçika Milli Takımı ile anılıyor. Dünya Kupası sonrası İspanyol Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika, teknik direktör arayışını sürdürüyor. Martinez’in yardımcılığını yapan eski Fransız futbolcu Thierry Henry’nin de adaylardan bir tanesi olduğu biliniyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo da adaylar arasında yer alıyor.

Kadro yapılanmasına giden Fatih Karagümrük’te Volkan Demirel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Pirlo, Süper Lig’de kırmızı-siyahlılar ile çıktığı 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 10. sırada bulunuyor.