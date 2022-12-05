Belçika’da gece başlayan yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen caddeler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Belçika’da gece başlayan yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen caddeler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Belçika’da yoğun kar yağışı sonrası sokaklar beyaza boyandı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) verilerine göre 29 saat boyunca aralıksız devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Sokaklarda yapılan tuzlama çalışmalarının geç başlanması nedeniyle araç kuyrukları oluşurken, tren seferlerinde de gecikmeler yaşandı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan Belçikalılar ise yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ülkenin doğusunda etkili olan kar Liege ve Namur kentlerinin yanı sıra Flaman bölgesini de beyaza boyadı. Almanya ve Fransa sınırında bulunan Ardenler bölgesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Batıda soğuk, doğuda kar etkili

IRM verilerine göre, sahil bölgelerinde kar yağışı beklenmezken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Okyanus üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sahil kesimlerinde yağmur, orta ve doğu kesimlerde ise kar bekleniyor. Başkent Brüksel ve çevresinde ise karla karışık yağmur yağabileceği belirtiliyor.

Enerji fiyatları halkı tedirgin ediyor

Belçikalılar, uzun yıllardır sadece yüksek kesimlere yağan fakat şehir merkezinde etkili olmayan kar yağışını buruk bir sevinçle karşıladı. Enerji fiyatlarındaki zamlar nedeniyle ısıtma giderlerinde yaşanan artıştan endişe duyan kamu ve özel sektör çalışanları düzenledikleri grevlerle de son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerinde hayat standartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. Hükümetin bir kereye mahsus olarak yaptığı 225 euroluk yardım ve 75 euroluk ek yardım dışında ısınma giderlerindeki artışla mücadele eden Belçika halkı zor günler geçiriyor.

Kış tatili fırsatı

Noel ve yeni yıl tatillerini yurt içinde geçirecek olanlar da kar yağışı ile kayak yapma şansına sahip olacak. Kar yağışının yeterli olması durumunda turistik tesislerdeki doluluk oranının yükselmesi bekleniyor. Özellikle, Ardenler bölgesinde yer alan kayak merkezleri, oteller ve kiraya verilen dağ evleri yerli turistler kadar İngiliz ve Hollandalı turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor.