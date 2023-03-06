Belarus’un sürgündeki muhalif lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, “vatana ihanet” ve "iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak" suçlarından gıyabında yapılan yargılamada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belarus’un sürgündeki muhalif lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, “vatana ihanet” ve "iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak" suçlarından gıyabında yapılan yargılamada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belarus’un sürgündeki muhalif lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, geçtiğimiz ocak ayında başkent Minsk’te hakkında başlatılan gıyabı yargılamada “vatana ihanet” ve "iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski bir İngilizce öğretmeni olan 40 yaşındaki Tsikhanouskaya, 9 Ağustos 2020’de yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde rakibi Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimi kazanmasının ardından muhalifleri hapse atmaya başlaması ile Litvanya’ya kaçmıştı. Belarus basınında yer alan haberlerde, aynı mahkemenin Belarus muhalefetinin önde gelen isimlerinden Pavel Latushko’ya 18 yıl ve üç muhalife ise 12 yıl hapis cezası verdiği aktarıldı.

“Rejim, Belarus’taki demokratik değişiklikler için yaptığım çalışmaları bu şekilde ödüllendirdi”

Tsikhanouskaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 yıl hapis. Rejim, Belarus’taki demokratik değişiklikler için yaptığım çalışmaları bu şekilde ödüllendirdi. Ama bugün kendi cezamı düşünmüyorum. Gözaltına alınan ve gerçek hapis cezalarına çarptırılan binlerce masumu düşünüyorum. Her biri serbest bırakılana kadar durmayacağım" dedi.

İnsan hakları aktivistleri, Belarus’ta yaklaşık bin 500 kişinin siyasi nedenlerle hapiste olduğunu tahmin ediyor. Tsikhanouskaya’nın eşi Syarhei, kitlesel protestoları organize etmekten suçlu bulunmasının ardından 18 yıl hapis cezasını çarptırılmıştı. Belarus’ta siyasi mahkumlar ile ailelerine mali ve hukuki yardım sağlayan Viasna insan hakları örgütünün kurucusu, Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski geçtiğimiz cuma günü hükümet karşıtı protestoları finanse ettiği ve kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lukaşenko, 1994’ten bu yana iktidarda bulunuyor.