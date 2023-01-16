Bölgesel Kuvvetler Grubu’na (RGV) bağlı Belarus ve Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin havacılık birimleri ortak taktik uçuş tatbikatına başladı.

Bölgesel Kuvvetler Grubu’na (RGV) bağlı Belarus ve Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin havacılık birimleri ortak taktik uçuş tatbikatına başladı.

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bölgesel Kuvvetler Grubu’na (RGV) bağlı Belarus ve Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin havacılık birimlerinin ortak taktik uçuş tatbikatı başlattığı belirtildi. Bakanlık, 1 Şubat’ta sona ermesi planlanan tatbikatın, savaş eğitimi görevlerinin ortak performans konusunda operasyonel uyumluluğu artırmayı amaçladığını ifade ederken, "Tatbikatlar sırasında havadan keşif yapılması, sınır boyunca hava sahasında ortak devriye gezilmesi, birlik gruplarına hava desteği sağlanması, taktik hava indirme birliklerinin indirilmesi, kargo teslimi ve hava kuvvetlerinin tahliyesi gibi çok çeşitli konuların ele alınması planlanıyor. Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetlerinin tüm hava alanları, eğitim alanları ve menzilleri tatbikatların yürütülmesini sağlamak için devreye giriyor" dedi.

Tatbikata, Rusya 120. Bağımsız Muhafızlar Mekanize Tugayı ve topçu birlikleriyle birlikte Belarus 11. Bağımsız Mekanize Tugayı da dahil olmak üzere kara kuvvetlerinden birçok birim katıldı.

“Barutu kuru tutuyoruz”

Belarus Güvenlik Konseyi Birinci Devlet Sekreter Yardımcısı Pavel Muraveiko, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Belarus’un nereden gelirse gelsin her türlü provokasyonu ve terör tehdidini durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Muraveiko, "Ukrayna’nın provokatif eylemlerine yanıt vermeye hazırız. Aslında şu anda güney sınırımız pek sakin değil. Yine de, devlet başkanımızın talep ettiği gibi itidal ve sabır gösteriyoruz, barutu kuru tutuyoruz. Topraklarımızda herhangi bir saldırganlık tezahürüne veya terör tehdidine yanıt verebilmek için gerekli güçlere ve araçlara sahibiz. Yapılan bu tatbikat doğası gereği savunma amaçlı yapılmaktadır" dedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak bir bölgesel birlik grubu oluşturma konusunda anlaşmıştı. Putin geçen ay Minsk’i ziyaret etmiş, muhalefet bu ziyareti, Rusya’nın Belarus’u Ukrayna’ya karşı doğrudan savaşa sokma konusunda baskı kurmak için yaptığını iddia etmişti. Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.