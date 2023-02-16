Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yalnızca Belarus’a yönelik bir saldırı olursa Ruslarla birlikte savaşabileceklerini söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yalnızca Belarus’a yönelik bir saldırı olursa Ruslarla birlikte savaşabileceklerini söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk’te yabancı gazetecilerle basın toplantısı düzenledi. Lukaşenko Belarus’un Rusya ile savaşa katılma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Yalnızca bir durumda Ruslarla birlikte savaşmaya hazırım: Bir asker bile halkımı öldürmek için silahla topraklarımıza gelirse" dedi. Ülkesine saldırı gerçekleştirilmesi durumunda en sert şekilde yanıt vereceklerini ifade eden Lukaşenko, “Savaş tamamen farklı bir doğaya bürünür” şeklinde konuştu.

Rus askerlerinin bulunduğu Belarus, Ukrayna’ya karşı saldırıları için Rusya’nın topraklarını kullanmasına izin vermişti. Lukaşenko, daha önce yaptığı açıklamalarda birliklerini Ukrayna’ya göndermeyeceğini söylemişti. Rusya ve Belarus’un düzenli olarak gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlar ise Belarus’un Ukrayna’daki savaşa katılacağı yönündeki endişeleri arttırmıştı.