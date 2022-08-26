Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ellerindeki bazı savaş uçaklarının nükleer silah taşıyabilme özelliklerine göre dizayn edildiğini söyleyerek batılı ülkelere gözdağı verdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ellerindeki bazı savaş uçaklarının nükleer silah taşıyabilme özelliklerine göre dizayn edildiğini söyleyerek batılı ülkelere gözdağı verdi.

Rusya’nın en yakın müttefiki konumundaki Belarus’un devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere gözdağı verdi. Daha önce St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaş uçaklarının nükleer silahlar taşıyabilme özellikleri için modernize etme konusunda fikir birliğine vardıklarını söyleyen Lukaşenko, "Putin ile birlikte St. Petersburg kentindeki görüşmemizde Su-24 savaş uçaklarımızın nükleer silahlar taşıyabilme özelliklerine göre geliştirilmesi kararı almıştık. Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır!" diyerek Belarus’un Batı’dan gelen tehditlere gerekli yanıtı vermeye hazır olduğunu söyledi.

Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan gerilimde Avrupalı ülkelerin Ukrayna yanında yer alarak kendilerine zarar verdiğini savunan Lukaşenko, "Biz Rusya’dan gazı Avrupa ülkeleri fiyatlarının yüzde 50 daha altında alıyoruz. Almanya ve AB ülkeleri Ukrayna macerasına kötü bir yatırım yaptılar. Artık bunun faturasını sonuna kadar ödemek zorunda kalacaklar. Artık çok sorunları ve bollukları yok" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna’daki yönetici elitler Nazi, Ukraynalılar ise iyi insanlar"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili konuşan Lukaşenko, hedefine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer yöneticileri alarak, "Ukrayna halkının bağımsızlık gününü kutluyorum. Ukrayna halkını, yönetenlerinden ayırıyorum. Ukrayna’daki yönetici elitler Nazi, Ukraynalılar ise iyi insanlar. Naziler televizyon ekranlarında içki içip burnunu çekenler. Yani en üstte olan insanlar onlar" dedi.

Lukaşenko’nun bu sözlerinin ardından Ukrayna parlamentosu Rada milletvekillerinden Oleksiy Goncharenko sosyal medya hesabından Lukaşenko’ya tehdit içeren bir mesaj paylaşarak, "Aleksandr Lukaşenko bir sonraki Ukrayna Bağımsızlık Günü’nde bir direğe asılacak" dedi.