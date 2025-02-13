İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Gürkan, son yıllarda geliştirilen endoskopik disk cerrahisinin, bel fıtığı rahatsızlığı tedavisinde devrim niteliğinde bir çözüm sunduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Gökhan Gürkan, bel fıtığı tedavisinde endoskopik disk cerrahisinin avantajlarını anlattı. Bel fıtığının hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde ciddi etkilere sebep olduğunu belirten Gürkan, "Bel fıtığı, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve günlük aktivitelerinde kısıtlamalara yol açan bir durumdur. Ancak son yıllarda geliştirilen endoskopik disk cerrahisi, bu rahatsızlığın tedavisinde devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha küçük bir kesi ile yapılan bu işlemde, omurgadaki sorunlu bölgeye endoskopik bir kamera yardımıyla ulaşılır. Fıtıklaşmış disk dokusu, özel aletlerle çıkarılır. Bu, hastalar için hem daha konforlu hem de daha hızlı bir iyileşme süreci anlamına gelir." dedi.

Hastalar için birçok avantaj sunuyor

Endoskopik disk cerrahisinin sunduğu en büyük avantajlardan birinin, hastaların ameliyat sonrası hızlı bir şekilde normal yaşantılarına dönebilmesi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gökhan Gürkan, bu cerrahi yöntemin avantajlarını şöyle sıraladı: "Ameliyat sırasında sadece 1 cm’den küçük bir kesi yapılır, bu da iyileşme sürecini hızlandırır ve enfeksiyon riskini azaltır. Çoğu hasta, aynı gün taburcu olabilmektedir. Küçük kesiler ve minimal doku hasarı nedeniyle ağrı daha az hissedilir. Ameliyat sonrası hastalar, birkaç gün içinde iş ve günlük aktivitelerine geri dönebilirler."

Kimler için uygun?

Doç. Dr. Gökhan Gürkan, endoskopik disk cerrahisinin özellikle fizik tedavi ve ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen, yaşam kalitesi düşen ve MR görüntülerinde sinir baskısı tespit edilen hastalar için uygun bir yöntem olduğunu belirtti. Doç. Dr. Gökhan Gürkan, "Eğer bel ağrınız günlük yaşamınızı etkiliyorsa, bacaklarınıza yayılıyorsa veya uyku düzeniniz bozuluyorsa, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmanız gerekmektedir." diyerek, hastaları erken teşhis ve tedaviye davet etti.