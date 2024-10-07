Giresun Orman İşletme Müdürlüğü, orman varlığını artırmak için fidan dikim etkinliklerine devam ediyor.

Giresun Orman İşletme Müdürlüğü, orman varlığını artırmak ve vatandaşların bu sürece katılımını sağlamak amacıyla çeşitli kurumlarla ortaklaşa gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliklerini sürdürüyor. Son olarak Yavuzkemal Belde Belediyesi ve Konuklu Köyü Muhtarlığı ile iş birliği yaparak Bektaş Yaylası’nda fidan dikim etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında 300 çam fidanı toprakla buluşturulurken, 400 fidan ise yayla sakinlerine dağıtıldı. Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Giresun Orman İşletme Müdürlüğü ve Bektaş Yaylası’nın bağlı olduğu Konuklu Köyü Muhtarlığı iş birliğiyle yaylalarımızı ağaçlandırmaya devam ediyoruz. Bir yandan ormanlarımızı korurken, diğer yandan ağaçlandırma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Giresun Orman İşletme Müdürlüğü’nün katkılarıyla, yayla sakinlerimizin katılımıyla 300 çam fidanını toprakla buluşturduk, 400 fidan ise halkımıza dağıtıldı" dedi.