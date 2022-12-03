Kayseri polisi hırsızlık çetesini çökertti: 600 bin TL’lik İran halısı ele geçirildi

Kayseri polisi hırsızlık çetesini çökertti: 600 bin TL’lik İran halısı ele geçirildi

İlçeye bağlı Gümüşören mahallesi sakinlerinden olan ve ilçenin sevilen simalarından 45 yaşındaki Ömer Toybıyık kalp krizi sonucu vefat etti, Vefat eden Ömer Toybıyık’ın ani ölümü ilçeyi yasa boğdu.

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