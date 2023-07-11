Tokat’ta sürücü kurslarına beklenen zam taleplerini artmasına neden oldu.

Yeni yapılacak düzenlemeyle sürücü kurslarına en az yüzde 30 zam beklenmesi Tokat’ta sürücü kurslarına olan başvuruların artmasına neden oldu. Tokat’a sürücü kursu ve diğer masraflarla beraber tek seferde B sınıfı ehliyet kazanmaya hak kazanan vatandaşlar 9 bin Türk lirasına ehliyet sahibi oluyor. Tokat’ta sürücü kursu sahibi Mustafa Yılmaz, zam beklentisinin talepleri arttığını belirterek, "Piyasalarda oluşan dalgalanmalar sürücü kurslarını da etkiliyor. Vatandaşlar da bu dalgalanmadan etkilenmemek için böyle bir yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk 1 ay kadar sürdükten sonra talepler normal seyrinde devam eder" dedi.

"Dalgalanma böyle bir yoğunluk oluşturdu"

Bakanlığın belirlediği kotaları doldurduklarını belirten sürücü kursu sahibi Mustafa Yılmaz, "Piyasalarda oluşan dalgalanmalar sürücü kurslarını da etkiliyor. Vatandaşlar da bu dalgalanmadan etkilenmemek için böyle bir yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk 1 ay kadar sürdükten sonra talepler normal seyrinde devam eder. Bakanlığın belirlediği kotaların üstünde kişi alamıyoruz. Şuanda ki kotalarımız dolu, önümüzde ki dönemin kotları da yarıya kadar doldu. Şu anda B sınıfı sürücü kursu ücretleri 6 bin lira, bu kurs ücreti dışında maliye, sınav ücreti gibi diğer masraflar da 3 bin lira tutuyor. Toplamda bir kişi 9 bin liraya sürücü belgesini alıyor, tabii bu bir seferde geçtiği durumunda geçerlidir. Tekrardan denerse farklı ücret çıkabilir. Sürücü kursları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği ücret tarifeleri oluyor, resmi gazete de ilan ediliyor" şeklinde konuştu.