DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen gök gürültülü ve şiddetli yağış öncesi Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında olağan üstü toplantı yapıldı.

Bu gece 01.00 saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın’da metrekareye 100 kilo yağış, 8. Temmuz 2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde metrekareye 21 ile 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla öncesinde Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı.

Toplantıda can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler görüşülerek, ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.