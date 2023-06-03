Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, organize sanayi bölgelerinin üst kuruluşu olan OSBÜK’ün 21. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden yönetime seçildi. Sütcü, yönetimde başkan vekili olarak görev aldı.
Türkiye`deki 391 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nun da katıldığı genel kurulda, OSBÜK Başkanlığına yeniden Memiş Kütükcü seçilirken, yönetim kurulu Bekir Sütçü, Cengiz Şimşek, Erdim Noyan, Mustafa R. Türker, Necip Filiz, Selçuk İskender, Mete Çağlayan, Mustafa Narlı, Murat Çökmez, M. Sabri Ünlütürk, Cem Hısımcıl, Gül Akyürek Balta, Cem Gün, Memet Aslan’dan oluştu.
OSBÜK yönetiminde Adana’yı temsil eden AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulunda yeniden Başkan Vekili olarak görev aldı.