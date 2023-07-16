Manisa Futbol Kulübü, Pendikspor’dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Pendikspor’dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi de katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Bekir Karadeniz, "Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için mutluyum. Takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışıp sezon sonunda takımımla birlikte Süper Lig’e çıkmak istiyorum" dedi.

Bekir Karadeniz’in geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergilediğini hatırlatan İdari Direktör Nderim Nexhipi, "Bekir Karadeniz, geçen sezon kiralık oynadığı Ankara Keçiörengücü’nde başarılı bir sezon geçirdi. Aynı başarıyı Manisa Futbol Kulübü formasıyla da sürdüreceğine inanıyorum. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla güzel bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Keçiörengücü formasıyla 31 resmi maça çıkan genç futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.