Adıyaman Belediyesi ile Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) ortaklaşa düzenlediği kültür ve sanat etkinliği programına, yoğun ilgi gösterildi.

Adıyaman Belediyesi ile Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) ortaklaşa düzenlediği kültür ve sanat etkinliği programına, yoğun ilgi gösterildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Vehbi Koç Konferans Salonu’nda düzenlenen belediyenin kültür ve sanat etkinliğine televizyon programcısı, tiyatro oyuncusu ve yazar Bekir Develi, konuşmacı olarak katıldı. Salonu tıklım tıklım dolduran katılımcılara yönelik gerçekleşen “Gönle Düşen Sohbetler" isimli programda, enfes bir söyleşi gerçekleştiren Bekir Develi, katılımcıların yoğun ilgisine mazhar oldu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, MTTB Adıyaman Şube Başkanı Hüseyin Oğuzhan Kılınç ve çok sayıda vatandaşının katıldı programda, söyleşi gerçekleşti.

Bekir Develi, gerek kendi hayatından verdiği örnekler, gerekse anlattığı hikayelerle vatandaşların farklı bir bakış açısı geliştirerek hayata yaklaşımlarının daha olumlu olması gerektiği üzerinde durdu. Bir şeyi elde etmek için mücadele vermek gerektiğini vurgulayan Develi, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Adıyamanlıların yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Belediyemiz ve MTTB ortaklaşa yürüttüğü kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Bekir Develi’nin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Gönle Düşen Sohbetler’ adlı söyleşiye katıldık. Kıymetli söyleşiden dolayı Develi’ye teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimin yoğun ilgisini görmek de ayrı bir mutluluk” şeklinde konuştu.

Program sonunda Başkan Kılınç, Bekir Develi’ye bir buket çiçek takdim ederek, söyleşisinden ötürü teşekkür etti.