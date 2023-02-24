Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Merkezli meydana gelen 11 ili etkileyen ve binlerce vatandaşımızın hayatlarını kaybetmesine neden olan Depremlerin ardından tekrar gündeme gelen yatay mimari ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Merkezli meydana gelen 11 ili etkileyen ve binlerce vatandaşımızın hayatlarını kaybetmesine neden olan Depremlerin ardından tekrar gündeme gelen yatay mimari ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Başkan Aksun; Erzincan’da bundan önce de olduğu gibi bundan sonrada çok katlı binaların yapılmasına müsaade edilmeyeceğini, mevcut yapının, yatay mimarinin devam ettirileceğini ifade eden Belediye Başkanı Bekir Aksun bu manada ısrarla yapılan taleplerin geri çevrileceği şimdiden bilinmesi gerekmektedir dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun açıklamasında şunları ifade etti;

“Tüm Türkiye’mize geçmiş olsun, insanımıza geçmiş olsun. Tabii Erzincan olarak depremle tanışan 1939 depremi, 1992 depremi hatta 1983 depremini yaşayan bir şehiriz. Bu nesil depremi 50 yaş ve üzerinde olanlar birebir net bir şekilde yaşadı, bildi, gördü.

Neler yapılması gerektiği hassasiyetlerin neler olması gerektiği ısrarı hala devam eden bir yatay mimari var. Yatay mimariden kastımız, ekilebilir alanların tahribinden ziyade depreme dayanıklı az kartlı binaların oluşmasıdır, asıl niyet budur.

Bugün belki birçok tarım alanını bu konuda tahrip ediyoruz, kurulum olaraktan yer değişikliği talepleri 1939 depreminden sonra şehrin değişik alanlarda kurulması gerektiği ifadeleri her ne kadar olsa da bugün yerleşik duruma gelen ve depreme ne kadar hazırlıklı olabiliriz konusunda ısrarlı olan bir yatay mimariyle Erzincan birlikte hareket etmekte.

Erzincan bunları uygularken gerçekten büyük maliyetler ödemekte çünkü arsa bedellerinden tutun yapım manasında da deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa ettiği için de betonundan demirine kadar Radye temeline kadar hepsi çok fazla maliyetler getirmesine rağmen en alt gelir grubundakinden en üst gelir grubuna kadar olan tüm insanlar buna hassasiyet göstermekte.

Özellikle şu ana kadar ki Belediye Başkanlarımız, Yöneticilerimiz bu konuda ısrarlı davrandılar ve bizde geldiğimizde aynı konuya hassasiyet göstererek devam etmekteyiz. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecektir.

Erzincan’ımız yaşanabilir bir şehir hakikaten bu mimariye dikkat etmezsek eğer çok katlı gibi bir hevesin peşinden koşarsak İlerideki karşılaşacağımız acıları şimdiden tedbir almamış oluruz onun için de yapılacak plan revizyonlarında, imar revizyonlarında çok katlı arzularının vatandaşların sadece rantla alakalı olduğunun bilinci içerisinde bütün hemşehrilerimiz.

Çok katlı binalar yapsanız bile içerisinde oturulacak kişilerin bulunması çok zor olacak, onun için çok katlıya müsaade edilmeyecek, mevcut yapı devam ettirilecek, yatay mimari devam ettirilecek bu manada ısrarla yapılan talepler geri çevrileceği şimdiden bilinmesi gerekmektedir.”