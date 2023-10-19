Denizli’nin Bekilli ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Öztürk, göreve başlar başlamaz ilk olarak şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Ayrıca Kaymakam Öztürk, şehitliğe de giderek dualar etti.

Denizli’nin Bekilli Kaymakamlığı’na İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla Muhammet Öztürk atandı. Göreve başlayan Kaymakam Öztürk, ilk olarak ilçedeki Şehit Enver Orakoğlu, Şehit Yusuf Ziya Karakuş ,Şehit Yavuz Dede’nin aileleri ve Gazi Ahmet Gündüz ve Gazi Osman Günay ile bir araya geldi. Ziyaretler sonrasında Kaymakam Muhammet Öztürk şehit mezarlarına giderek dualar etti. Kaymakam Öztürk’e Bekilli İlçe Emniyet Amiri Ali İhsan Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Durmuş ve İlçe Müftüsü İrfan Şafak da programda eşlik etti.