Kırsal Mahalle ziyaretlerine devam eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretler kapsamında Bekdiğin Mahallesi’ni ziyaret ederek yapımı tamamlanan sentetik çim sahada incelemelerde bulundu ve gençler ile futbol oynadı.

Kırsal Mahalle ziyaretlerine devam eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretler kapsamında Bekdiğin Mahallesi’ni ziyaret ederek yapımı tamamlanan sentetik çim sahada incelemelerde bulundu ve gençler ile futbol oynadı.

Bekdiğin Mahallesini ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir kırsal mahallelerde oturan gençlerin sağlıklı alanlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan ve inşası tamamlanan sentetik çim sahada incelemelerde bulundu. Bir süre sahada incelemeler bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir futbol oynayan gençlerle sohbet ederek futbol oynadı.

Bekdiğin Mahalle Muhtarı Şuayip Uysal ile de bir araya gelen Başkan Özdemir tüm gayret ve çabalarının halka hizmet olduğunu ifade ederek, “Mahallemizde gençlerimizin boş zamanlarında top oynamak istediklerinde arazide oynamak zorunda kalıyorlardı. Yapılan bu saha ile gençlerimiz ve çocuklarımız hem daha temiz ve güvenli bir ortamda top oynayacak hem de bir nebze de olsa günümüzün hastalığı olan telefon ve televizyon gibi teknoloji araçlardan uzaklaşmış olacaklar” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan tüm yatırımların yarınlar için olduğunu belirterek, “Mahallelerimize yaptığımız sentetik çim sahaların yanı sıra önümüzdeki süreçte yapılmasını planladığımız ve kısa sürede hayata geçecek olan yarı olimpik yüzme havuzu gibi birçok hizmet ile ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Sadece ilçe merkezimiz değil kırsal mahallelerimizde hayat standartlarını yükseltecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimize sentetik çim sahaların kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekillerimiz, Gençlik ve Spor il ve İlçe Müdürlüklerimiz ile emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir sporseverin ve gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için kısa sürede inşası tamamlanan diğer sentetik çim sahaların yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından düzenlenecek olan bir tören ile hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Başkan Özdemir’e ziyarette Havza Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Arif Şahin eşlik etti.