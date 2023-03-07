Bangladeş Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER), Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen asrın felaketi depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Bangladeş Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER), Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen asrın felaketi depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden beri çeşitli yardımlarda bulunmaya çalışan BEKDER yetkilileri, son olarak Adıyaman ve Gaziantep illerinin birçok ilçelerine acil gıda malzemesi ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Depremin ilk günden bu yana yaklaşık 8 tır yardım malzemesi gönderen BEKDER, son olarak ise daha 4 yardım tırı ile depremzedeleri ziyarete gitti. BEKDER Başkanı ve Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hafijur Rahman’ın önderliğinde bölgeye giden ekip, 2 gün boyunca Adıyaman merkez, Kahta, Gaziantep Nurdağı ve çevre ilçelerine gerekli yardımlarını ulaştırmaya çalıştı.

Bir yandan yardım faaliyetlerine devam ettiren BEKDER gönüllüleri, diğer yandan bölgede bulunan devlet büyüklerini de ziyaret etti. Ekip, TBMM’de AK Parti Grubu İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Adıyaman’ın Deprem Koordinatörü ve Ordu Valisi Tuncay Sonel, bölgede görev yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile deprem koordinatörü olarak gelen kaymakamları ve diğer devlet yetkilileriyle sahada görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında BEKDER gönüllüleri, depremden sonra bölgeye yaptığı yardım faaliyetlerini de anlattı.

Ayrıca BEKDER gönüllülerinden olan ve Gaziantep Üniversitesi öğrencileri Hafizul İslam ve Faisal Mahmud, kalıcı olarak bölgede bulunarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı işbirliği çerçevesinde BEKDER olarak depremzedelerinin yanında olmaya devam ediyor.