Konya’da bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan kişi, arkadaşıyla birlikte farklı zamanlarda yaklaşık 250 ton arpa çaldı. Üç arkadaş son sefer de iki kamyona yükledikleri yaklaşık 450 bin lira değerindeki 50 ton arpayı satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanırken, arpa çalan bekçi ifadesinde, "Pişmanım, bir anlık şeytana uydum" diye kendini savundu.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hisar Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan iş yerinde tonlarca arpanın eksik olduğunu fark eden iş yeri yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik kameralarının kaydının da 1 hafta önce iptal edildiği belirlendi. Ekipler tarafından toplanan bilgiler sonrası gece bekçisi olarak çalışan 31 yaşındaki Hüseyin E.’nin iş yerine ait silodan yakın zamanda 2 kamyon ile çıktığı bilgisi üzerine polis ekipleri kamyonları takibe aldı. Yapılan çalışma sonrası kamyonlar, Karatay ilçesinde bulundu. İş yeri bekçisi Hüseyin E., arkadaşları Muhammed D. (34) ve Bayram Ü. (35) gözaltına alındı. 2 kamyondaki 50 ton arpa iş yerine teslim edilirken gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Hüseyin E., "Farklı zamanlarda da iş yerinden toplamda yaklaşık 250 ton arpa çaldık. Son olayda 2 kamyon sürücüsü arkadaşım geldi ve araçlara 50 ton kadar arpa aldık. Pişmanım, bir anlık şeytana uydum" dediği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.