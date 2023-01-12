C.K. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında tabanca ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen şüpheli C.K. hakkında işlem başlatıldı.

Bekçi görevlileri, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verenlere, suçlulara ve huzur bozan şahıslara taviz vermiyor. Gece yarısı Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde yaya devriye görevinde bulunan Havuzlar Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Gece Kartalları, yaya halindeki şüpheli bir şahsı durdurdu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Gece Kartalları tarafından yakalanan şüpheli bir şahsın üzerinden tabanca çıktı.

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