Karşıyaka’da bekçiler dün gece saat 00.30 sıralarında Nergiz Mahallesi’nde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. A.K. adlı kişinin kullandığı motosikletin gizli bölmesinde 402 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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