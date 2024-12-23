Eskişehir’de bekçi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma çerçevesinde, 9,90 gram bonzai, 0,67 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından 5 şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.