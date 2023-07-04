Samsun’da geceleyin bekçilere pompalı tüfek çekerek doldur boşalt yapan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı otogar yanında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri devriye görevi sırasında şüphe üzerine C.T.’nin (20) üzerinde arama yapmak istedi. Yanındaki pompalı tüfeği bekçilere doğrultup doldur boşalt yapan C.T. otomobille olay yerinden kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan C.T., "görevli memura mukavemet ve silahlı tehdit" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.